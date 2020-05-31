الجمعة.. سماء السعودية تشهد خسوفًا شبه ظلي للقمر





صرح رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، اليوم الأحد، بأن سماء المملكة العربية السعودية والوطن العربي، ستشهد يوم الجمعة المقبل، ثاني خسوف للقمر من أربعة هذا العام، وهو خسوف شبه الظل وسيستمر 3 ساعات و18 دقيقة.





وقال أبو زاهرة: إن خسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبه الظل)، وفي هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلًا لكن في المجمل سيبقى كامل قرصه مضاءً بنور الشمس خلال مدة الخسوف.





وأضاف: وهذا الخسوف يحدث بعد يومين من مرور القمر بالحضيض، وهي أقرب نقطة في مداره من الأرض؛ لذلك سيبدو حجمه الظاهري أكبر بنسبة 3.3% عن المتوسط.





وتابع: أن مراحل الخسوف ستحدث في وقت واحد بكافة المناطق؛ حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 08:45 مساءً، ولن يلاحظ أي تغير وسيبدو القمر كالمعتاد، وأثناء ذلك سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 10:12 مساءً، ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، وهو البدر الأخير خلال فصل الربيع وقبل حدوث الانقلاب الصيفي.





وسيصل خسوف القمر ذروته العظمى عند الساعة 10:25 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون 57% من قرصه واقعًا في شبه ظل الأرض، وهي نسبة أقل مقارنةً بـ 90% في خسوف شبه الظل في يوم 10 يناير الماضي، وحتى في هذه المرحلة سيبقى قرص القمر مضاءً بالكامل، وقد لا يلاحظ أي تغير، ويتبع ذلك خروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 12:04 منتصف الليل وتنتهي مراحل الخسوف.





ويُذكر أنه بعد أسبوعين من خسوف شبه الظل للقمر سيحدث كسوف للشمس صبيحة (29 شوال / 21 يونيو) بسماء المملكة والمنطقة العربية.



