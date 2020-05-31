الجزائر تقرر رفع المزيد من القيود على النشاطات التجارية

قرر مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه، اليوم الأحد، رفع المزيد من القيود على بعض النشاطات التجارية، نتيجة استقرار الوضع الصحي في البلاد جراء تفشي جائحة كورونا.





وذكر بيان لمجلس الوزراء، أنه سيتم رفع الحجر تدريجياً عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية.





كما تقرر البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجياً عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء، وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها.





وأوصى بدراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب.





وعبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن ارتياحه للتحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي.





ووجه تبون، المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس لتدعيم النتائج المحققة.





من جهته، أكد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، استقرار الوضعية الصحية في الجزائر، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية.





وأوضح بن بوزيد، أن برتوكول العلاج الذي يستخدم عقار هيدروكسي كلوروكين المعتمد منذ 23 مارس الماضي، أثبت فعاليته.





وسجلت الجزائر حتى الأحد، 653 حالة وفاة، و9394 إصابة، مقابل 5748 حالة تعافي، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.





وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.



