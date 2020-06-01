محدث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-6-2020





في أول تعاملات شهر يونيو استقرت أسعار العملات اليوم الإثنين 1-6-2020، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:









سعر الدولار اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.









سعر اليورو الأوروبى اليوم





تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.98 جنيه للشراء، 17.12 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.98 جنيه للشراء، 19.18 جنبه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم





تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم





سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،49.63 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.



