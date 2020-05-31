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حقيقة إصابة مصطفى بكري بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عقب النائب مصطفى بكري، على شائعة إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "أنا كنت مع أحمد قذاف الدم بتكلم معاه بشأن الأوضاع في ليبيا، فوجئت بأن شقيقي محمود يخبرني بأن صفحات الإخوان نشروا خبر إصابتي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأخضع للحجر المنزل، فقلت له هذا غير صحيح"، مشددًا على أن ترويج الجماعات الإرهابية لمثل هذه الشائعات تهدف إلى التغطية على إنجازات الدولة المصرية.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مرضى بالكذب ونشر الشائعات وهدم الوطن، معقبًا: "لابد أن نعلم أننا أمام مؤتمرة تهدف إلى نشر الرعب بين المصريين وتشوية كافة مؤسسات الدولة من أجل هدمها، دول مرضى بالأكاذيب وتزييف الحقائق، ليس لديهم وعى ولا فكر ولا منطق، هما لو عندهم وعي كانوا خسروا الشعب المصري في سنة".

وأكد النائب مصطفى بكري، أنه عندما يكون الكذب والطنطنة من الإخوان بهذا الحجم نعلم تمامًا مدى تلاعب هذه الجماعة بمشاعر المواطنين، وتعمدهم الدائم في تشوية كل إنجاز تحققه الدولة من أجل النيل من الشعب ومؤسسات الدولة معًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مصطفى بكري كورونا بوابة الفجر الفجر

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