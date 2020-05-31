حقيقة إصابة مصطفى بكري بفيروس كورونا

عقب النائب مصطفى بكري، على شائعة إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلًا: "أنا كنت مع أحمد قذاف الدم بتكلم معاه بشأن الأوضاع في ليبيا، فوجئت بأن شقيقي محمود يخبرني بأن صفحات الإخوان نشروا خبر إصابتي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأخضع للحجر المنزل، فقلت له هذا غير صحيح"، مشددًا على أن ترويج الجماعات الإرهابية لمثل هذه الشائعات تهدف إلى التغطية على إنجازات الدولة المصرية.





وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مرضى بالكذب ونشر الشائعات وهدم الوطن، معقبًا: "لابد أن نعلم أننا أمام مؤتمرة تهدف إلى نشر الرعب بين المصريين وتشوية كافة مؤسسات الدولة من أجل هدمها، دول مرضى بالأكاذيب وتزييف الحقائق، ليس لديهم وعى ولا فكر ولا منطق، هما لو عندهم وعي كانوا خسروا الشعب المصري في سنة".





وأكد النائب مصطفى بكري، أنه عندما يكون الكذب والطنطنة من الإخوان بهذا الحجم نعلم تمامًا مدى تلاعب هذه الجماعة بمشاعر المواطنين، وتعمدهم الدائم في تشوية كل إنجاز تحققه الدولة من أجل النيل من الشعب ومؤسسات الدولة معًا.



