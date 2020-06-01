أحمد كريمة: إذا كن يحمل الإنسان العدوى فيحرم عليه دخول المسجد

هنأ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المسلمين بعودة افتتاح المساجد الكبرى التي تشد إليها الرحال؛ المسجد الأقصى، والمسجد النبوي.





وأوضح "كريمة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عودة المساجد في مصر ترجع إلى وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة.





واقترح بأن يتم تعليق تنبيهات على أبواب المساجد قبيل افتتاحها؛ إذا كان إنسان يحمل مرض معدي فيحرم عليه دخول المسجد، مؤكدًا أنه يجب توعية المواطنين قبل فتح المساجد، ناصحًا بكف كافة الأيادي السلفية عن هذا الأمر؛ لأنهم بجهالة سيتسببون في أمور خطيرة.



