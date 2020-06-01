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أحمد كريمة: إذا كن يحمل الإنسان العدوى فيحرم عليه دخول المسجد
الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:06 ص
أمنية فوزي
هنأ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، المسلمين بعودة افتتاح المساجد الكبرى التي تشد إليها الرحال؛ المسجد الأقصى، والمسجد النبوي.
وأوضح "كريمة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عودة المساجد في مصر ترجع إلى وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
واقترح بأن يتم تعليق تنبيهات على أبواب المساجد قبيل افتتاحها؛ إذا كان إنسان يحمل مرض معدي فيحرم عليه دخول المسجد، مؤكدًا أنه يجب توعية المواطنين قبل فتح المساجد، ناصحًا بكف كافة الأيادي السلفية عن هذا الأمر؛ لأنهم بجهالة سيتسببون في أمور خطيرة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".