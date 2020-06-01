سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 1-6-2020.. ومواعيد عمل البنوك





أسعار الدولار





نستعرض أخر تحديث لأسعار الدولار حيث استطاعت العملة الأمريكية تحقيق ارتفاع متتالى خلال الأسبوع ما قبل أجازة العيد، ليبلغ اجمالي الارتفاع في اسعار الدولار في البنوك بنحو 10 قروش، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.86 جنيهًا.







مواعيد عمل البنوك للجمهور والموظفين

ومن المقرر أن تستأنف البنوك أعمالها بمواعيد جديدة أمام الجمهور، حيث أصدر البنك المركزي قرار بتعديل مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لتتماشى مع إجراءات حظر التى تطبقها الحكومة المصرية من الساعة 8 مساء وحتى السادسة صباحا.



وأوضح البنك المركزي في قراره رقم 232،" أنه بشأن الظروف التي تمر بها البلاد حاليا في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنيين اعتبار من الـ 8 مساء وحتى السادسة صباحا، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي".

وأضاف، بالنسبة للموظفين فـ المواعيد الرسمية لعمالهم ستكون من الساعة التاسعة صباحا وإلى الساعة الرابعة عصرا، أما بالنسبة للجمهور فـ مواعيد استقبالهم ستكون من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.







السندات السيادية





قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات السيادية الدولية التي طرحتها مصر /اليوم الخميس/ في الأسواق العالمية.





وأضاف أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط, أن الإصدار الذي طرحته مصر في الأسواق الدولية اليوم نجح في جمع طلبات إجمالية من المستثمرين الدوليين بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار, في حين المتوقع قبول 5 مليارات دولار فقط منها.

















وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الإقبال الكبير من الصناديق الدولية يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري والنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وأشار إلى أن مصر طرحت إصدارا من السندات الدولية بآجال مختلفة, حيث بلغ العائد على السندات مدتها 4 سنوات 5.750 في المائة والسندات لمدة 12 سنة بعائد 7.625 في المائة وسندات ال` 30 عاما بعائد 8.875 في المائة.









وأكد أنه لأول مرة أن تشهد عملية إصدار السندات السيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروحات السابقة, ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الاستثمار الدولي بالاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته.









وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية اليوم أن مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، في اختبار جديد لصلابة الإنتعاش الذي حققته منذ بداية برنامجها الوطني للاصلاح الاقتصادي والهيكلي وكذلك لاختبار شهية المخاطرة عالميا حيث تسعى الدول لتمويل استجابتها المختلفة تجاه التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس "كورونا" المستجد .









واوضحت أن مصر اختارت بنوك "بي إن بي.باريبا" و"سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب عملية البيع .





وتسعى مصر لكسب ثقة سوق السندات العالمي بعد دفعة ثقة أخرى من صندوق النقد الدولي الذي وافق الاسبوع الماضي على حصول مصر على 2.772 مليار دولارأمريكي بموجب "أداة التمويل السريع"، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نشأت عن "كوفيد-19" .





وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية "هيرميس": "من المرجح أن تتحرك الحكومة بشكل استباقي لزيادة أموال التحوط المؤقتة في ظل حالة عالمية غير مستقرة" .





أسعار الدولار في البنوك



