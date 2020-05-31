ليس وليد أزارو.. عرض من الاتفاق السعودي لضم نجم الأهلي





وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن الاتفاق السعودي دخل فى مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع محمد شريف، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى صفوف إنبي حتي نهاية الموسم الجاري.





وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "محمد شريف تلقي عرضا من الاتفاق السعودي خلال الساعات الماضية، ومن المنتظر أن يحسم السويسري فايلر مصير اللاعب فى الفترة المقبلة".





وأضاف: "شريف لاعب مميز وقدم مستويات جيدة مع فريق إنبي، ومن المنتظر أن يعود إلى الأهلي فى نهاية الموسم بعد انتهاء اعارته للفريق البترولي".

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم موقف المُعارين والصفقات الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.