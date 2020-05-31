الولايات المتحدة تفرض حظر تجوال ليلي في 25 مدينة

فرضت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، حظر التجوال ليلا في 25 مدينة بـ16 ولاية أمريكية بما فيها مدينة مينيابوليس بؤرة اشتعال الاحتجاجات العنصرية وأحداث الشغب، والتي إثرها أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز تمديد الحظر ليوم إضافي.





ووفقاً لشبكة قنوات (سي إن إن) التليفزيونية، هناك 25 مدينة من الساحل الشرقي للساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية مُطبّق بها حظر تجوال ليلي، ومنها لوس أنجلوس ودينفر وميامي وأتالانتا وشيكاغو وبورتلاند، من بين مدن أخرى.





وعاشت الولايات المتحدة يوم السبت خامس ليلة من أعمال الشغب التي شابت احتجاجات اندلعت بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة يوم الاثنين الماضي في مينابوليس بعدما قام شرطي بوضع ركبته على عنق فلويد لعدة دقائق.





وكان وولز قد أعلن الأحد عن تمديد حظر التجوال الليلي -الذي فُرض يوم الجمعة الماضي في مدينتي مينيابوليس وسان بول- والذي يبدأ من الـ20:00 مساء وحتى الـ06:00 صباحا بالتوقيت المحلي ليوم إضافي.





وصرح حاكم الولاية "حظر التجوال الليلي في يومي الجمعة السبت سمح لقوات الأمن بالتصدي لهؤلاء الذين يرغبون في إلحاق الضرر بمجتمعنا".





وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من "القبض على الكثير من الأشخاص ومصادرة أسلحة ومخدرات وأسلحة طويلة ومسدسات وذخيرة وسكاكين".





وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.



