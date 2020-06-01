أسعار الذهب اليوم الإثنين 1-6-2020.. ومواعيد جديدة لعمل محلات المجوهرات والصاغة
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
864 إلى 866
|
عيار 22
|
792 إلى 794
|
عيار 21
|
756 إلى 758
|
عيار 18
|
648 إلى 650
|
عيار 14
|
504 إلى 505
|
عيار 12
|
432 إلى 433
|
الاونصة
|
26.870 إلى 26.941
|
الجنيه الذهب
|
6,048 إلى 6,064
|
الكيلو
|
864.000 إلى 866.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
874.25 جنيه
|
55.32 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
801.5 جنيه
|
50.71 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
765 جنيه
|
48.41 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
655.75 جنيه
|
41.49 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
510 جنيه
|
32.27 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
437.25 جنيه
|
27.66 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
327.75 جنيه
|
20.75 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
27.256 جنيه
|
1,721 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
6120 جنيه
|
387.26 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
874,250 جنيه
|
55,322 $
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا