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أسعار الذهب اليوم الإثنين 1-6-2020.. ومواعيد جديدة لعمل محلات المجوهرات والصاغة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب


ارتفعت أسعار الذهب المحلي في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، ليصعد سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة نحو جنيهان  ليسجل نحو 765 جنيه.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 874.25 جنيهًا وسعر الذهب عيار 18 بمحلات الصاغة نحو 655.75 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيهًا .

 

شعبة الذهب

أصدرت شعبة تجارة الذهب والمصوغات باتحاد الغرف التجارية بيان حول كيفية التعامل مع العملاء في ظل انتشار جائحة كورونا وتزايد الأعداد المصابة.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، إن الشعبة  أعلنت أنه تم التوافق بين تجار محلات الذهب على مستوى الجمهورية على عدم استقبال العملاء بدون إرتداء الكمامات.


وتوجه عضو الشعبة العامة لتجارة الذهب والمجوهرات والمصوغات، توجهت بالشكر لجميع محلات المجوهرات على التزامهم بتطبيق المواعيد وأنهم كانوا و لازالوا صورة مشرفة للإلتزام.


وأشار واصف، إلي أنه من المقرر استئناف العمل في المحلات اعتبارا من غدًا الاثنين  الموافق 1 يونيو، موضحا أن المواعيد الجديدة لعمل محلات الذهب والمجوهرات من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء،  وإن الأجازة الأسبوعية يوم الأحد في أغلب الأسواق.

أسعار الذهب الأن

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

864 إلى 866

عيار 22 

792 إلى 794

عيار 21

756 إلى 758

عيار 18

648 إلى 650

عيار 14

504 إلى 505

عيار 12

432 إلى 433

الاونصة

26.870 إلى 26.941

الجنيه الذهب

6,048 إلى 6,064

الكيلو

864.000 إلى 866.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 874.25 جنيه      

 55.32 $

سعر الذهب عيار 22

 801.5 جنيه

 50.71 $

اسعار الذهب عيار 21

765 جنيه           

48.41 $

اسعار الذهب عيار 18

655.75 جنيه

41.49 $

سعر الذهب عيار 14

510 جنيه

32.27 $

سعر الذهب عيار 12

 437.25 جنيه

27.66 $

سعر الذهب عيار 9

327.75 جنيه

20.75 $

اسعار أوقية الذهب

27.256 جنيه

1,721 $

اسعار جنيه الذهب

6120 جنيه

387.26 $

اسعار كيلو الذهب

874,250 جنيه

55,322 $

 


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