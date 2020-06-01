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متحدث الوزراء يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:23 ص
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المغالاة في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، أمر حقيقي، ولمسه رئيس الحكومة ومن أجل ذلك شكل لجنة من أجل وضع حد لهذه الأرقام الفلكية، معقبًا: "سيكون هناك حد أقصى يتم تحصيله من مرضى كورونا سيتم الإعلان عنه قريبًا".
وعن امتحانات الثانوية العامة أضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أنه لا بديل عن إقامة امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو، متابعًا: "وعلى أولياء الأمور أن لا يشتتوا أبنائهم"، موضحًا أن الدولة لم تترك شيئا إلا وقامت به من أجل تأمين صحة الطلاب، ولم تقصر في ذلك.
وبشأن عدم ارتداء بعض المواطنين الكمامة، قال "متحدث الوزراء"، إنه لا بديل عن التوعية بأهمية ارتداء الكمامة، وعلى الإعلام أن يوعي أنها خط الدفاع الأول للشخص وقد تتحول إلى قنبلة موقوتة وتتحول من وسيلة حماية إلى ضرر، حال استخدامها من أكثر من شخص.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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