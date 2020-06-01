متحدث الوزراء يحسم الجدل بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المغالاة في علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، أمر حقيقي، ولمسه رئيس الحكومة ومن أجل ذلك شكل لجنة من أجل وضع حد لهذه الأرقام الفلكية، معقبًا: "سيكون هناك حد أقصى يتم تحصيله من مرضى كورونا سيتم الإعلان عنه قريبًا".





وعن امتحانات الثانوية العامة أضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أنه لا بديل عن إقامة امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو، متابعًا: "وعلى أولياء الأمور أن لا يشتتوا أبنائهم"، موضحًا أن الدولة لم تترك شيئا إلا وقامت به من أجل تأمين صحة الطلاب، ولم تقصر في ذلك.





وبشأن عدم ارتداء بعض المواطنين الكمامة، قال "متحدث الوزراء"، إنه لا بديل عن التوعية بأهمية ارتداء الكمامة، وعلى الإعلام أن يوعي أنها خط الدفاع الأول للشخص وقد تتحول إلى قنبلة موقوتة وتتحول من وسيلة حماية إلى ضرر، حال استخدامها من أكثر من شخص.



