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السلفادور: مقتل 7 أشخاص في عاصفة مدارية

الأحد 31/مايو/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن وزير داخلية السلفادور، ماريو دوران، مقتل 7 أشخاص على الأقل بسبب عاصفة أماندا المدارية، بعد أن أدت الأمطار إلى فيضان الأنهار التي أغرقت شوارع المدينة وأحدثت انهيارات أرضية.

وأضاف دوران في تصريح يوم الأحد: "رأينا أشخاصا يطلبون المساعدة ويبحثون عن الحكومة.. لم ننتشر بعد في كل مكان.. الوضع مربك".

وقالت سلطات الحماية المدنية في البلاد إن من بين القتلى صبيا في الثامنة من عمره لقي حتفه بعد أن انهار المنزل الذي كان بداخله، ولقي آخر حتفه إثر سقوط جدار عليه، فيما غرق شخص ثالث في فيضان أحد الأنهار.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بأنه يتوقع لعاصفة أماندا أو توابعها أن تتسبب في سقوط أمطار يتراوح منسوب المياه فيها ما بين 10 إلى 15 قدما على السلفادور وجنوب غواتيمالا وغرب هندوراس، إضافة إلى ولايتي تاباسكو وبيراكروس المكسيكيتين.

وأشار المركز إلى أن الأمطار الغزيرة التي ستنجم عن العاصفة قد "تؤدي لحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية خطيرة في مناطق من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك".

وأوضح أن هذه التهديدات ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة حتى في الفترة التي لا يصبح فيها أماندا إعصارا إستوائيا.


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