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حسام بدراوي يكشف توقيت ذروة انتشار فيروس كورونا (فيديو)
الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:43 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن وزارة الصحة تمتلك الكثير من الخبرات المتراكمة في مكافحة الأوبئة، وهذا الأمر هو ما حمى لمجتمع في الفترة الأولى، وعلينا أن نتكاتف لنتغلب على الأزمة.
وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مقاومة الأوبئة، ولكن البنية العلاجية تعتمد على القدرات الكمية والحيوية والإنسانية، مستطردا:" أتصور ان قمة إصابات فيروس كورونا ستكون خلال الـ 10 أيام المقبلة".
وطالب المفكر السياسي، بإجراء امتحانات الدراسات العليا "أونلاين"، مضيفا:" أزمة كورونا أعطتنا فرصة للنظر لأنفسنا وإنسانيتنا.. رغم أنني أرى أن كورونا سيذهب مثل غيره، ولست متشائم من عدم وجود علاج حتى الآن"، مستطردا:"لا أحد يتمنى أن يجلس على كرسي صنع القرار الحكومى خلال الأزمة الحالية، والدولة قامت بواجبها في إطار ما لديها من واجبات وإمكانيات"
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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