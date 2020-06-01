حسام بدراوي يكشف توقيت ذروة انتشار فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن وزارة الصحة تمتلك الكثير من الخبرات المتراكمة في مكافحة الأوبئة، وهذا الأمر هو ما حمى لمجتمع في الفترة الأولى، وعلينا أن نتكاتف لنتغلب على الأزمة.









وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مقاومة الأوبئة، ولكن البنية العلاجية تعتمد على القدرات الكمية والحيوية والإنسانية، مستطردا:" أتصور ان قمة إصابات فيروس كورونا ستكون خلال الـ 10 أيام المقبلة".





وطالب المفكر السياسي، بإجراء امتحانات الدراسات العليا "أونلاين"، مضيفا:" أزمة كورونا أعطتنا فرصة للنظر لأنفسنا وإنسانيتنا.. رغم أنني أرى أن كورونا سيذهب مثل غيره، ولست متشائم من عدم وجود علاج حتى الآن"، مستطردا:"لا أحد يتمنى أن يجلس على كرسي صنع القرار الحكومى خلال الأزمة الحالية، والدولة قامت بواجبها في إطار ما لديها من واجبات وإمكانيات"



