"الهلال الأحمر" بالباحة تنقل 4 مصابين إلى مستشفى الملك فهد





أعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، مساء اليوم الأحد، عن وقوع حادثي سير منفصلين، نتج عنه إصابة 4 أفراد وتم نقلهم إلى مستشفى الملك فهد.





وقال الزهراني: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم، عن حادث إنقلاب سيارة أمام كليه المجتمع بالباحة، فتم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر إلى الموقع؛ حيث تبين حدوث ثلاث إصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، لافتاً إلى أنه تم التدخل بالموقع من قبل الفرق الإسعافية، وبعد ذلك تم نقل المصابين إلى مستشفى الملك فهد.





وأضاف: في تمام الساعة 12:32 بعد ظهر اليوم، تلقينا بلاغًا عن وقوع حادث سير أمام محطة الصقور ببني سار تم توجيه فرقة إسعافية إلى هناك، وتبين أن شخصًا إصابته متوسطة وبعد إجراء الإسعافات اللازمة تم نقله إلى مستشفى الملك فهد.



