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ميسي: أشعر بالإحباط.. كرة القدم لن تعود كما كانت أبدا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني عن توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت الكتالونية»: "لقد بقي لدى الجميع تقريبًا الشك في ما سيكون عليه العالم بعد كل ما حدث".

وتابع الأرجنتيني: " بعيدًا عن العزل المنزلي والوضع الذي فاجأنا، واجه العديد من الأشخاص وقتًا صعبًا حقًا لأن هذا الوضع أثر عليهم بشكل ما".

وتابع: "أشعر بإحباط شديد، بسبب ما حدث مع كل أولئك الذين فقدوا أسرهم وأصدقائهم ولم يتمكنوا حتى من وداعهم، لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم أكثر".

وأردف البرغوث: "أعتقد أن هناك العديد من الأشياء السلبية في هذه الأزمة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم أكثر، مما يخلق إحباطًا كبيرًا بالنسبة لي ويبدو لي أكثر ظلم على الإطلاق".

وأتم ميسي: "كرة القدم ، مثل الحياة بشكل عام، أعتقد أنها لن تكون هي نفسها أبدًا بمجرد انتهاء الأسوأ، سيكون من الضروري التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".

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