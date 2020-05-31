حفيد محمود ياسين للفجر الفني: "حسن حسني قالي مش هلحق أكمل المسلسل دا.. وسألني عن رجاء الجداوي"

Advertisements





أعرب الفنان الشاب محمود ياسين حفيد الفنان القدير محمود ياسين، عن حزنه الشديد لفراق الفنان الكبير الراحل حسن حسني والذي غاب عن عالمنا منذ أيام.



وقال محمود في تصريح خاص للفجر الفني إنه من أشد المعجبين بالراحل حسن حسني ويحبه ويحترمه كثيرًا، وتحدث عن كواليس آخر لقاء جمعه به قبل وفاته بأيام قليلة وكان آخر ظهور له.



وأضاف محمود أن الراحل سأله عن صحة الفنانة رجاء الجداوي والتي أصيبت بفيروس كورونا.



واستطرد محمود ياسين قائلًا: هو قال جملة بهزار واستغربتها جدًا، وقالي انه بيشاهد مسلسل تركي ووصل للحلقة 90 من الجزء الأول ولكنه أكد لي انه مش هيلحق يستكمل باقي حلقاته.



واختتم حديثه قائلًا: كمان سألني عن الفنانة رجاء الجداوي وعن صحتها وقال لي ابقى تعالى تاني ياحبيبي.

