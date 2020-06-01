Advertisements

متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن مستشفيات القوات المسلحة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الارتفاع في أرقام مصابي فيروس كورونا، مازال تحت السيطرة، موضحًا أن عدد الحالات الحرجة تحت السيطرة كونها قليلة ومعظم الحالات ليست حرجة، مناشدًا المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها، من أجل تجاوز الأزمة، معقبًا: "كورونا مرض ملهوش كتالوج، وإحنا الآن بندفع تمن اللي فات، بسبب الناس اللي كانت لا ترتدي كمامة خلال شهر رمضان والتزاحم الذي تم".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الكمامة نمط حياة ومن أجل حماية الشخص ومن يعول، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل وفق أسلوب منهجي علمي في التعامل أزمة فيروس كورونا.

وأشار، إلى أن مستشفيات القوات المسلحة بكافة إمكانيتها لم تستخدم في علاج فيروس كورونا حتى الآن الأمر الذي يجعل منها مخزون استراتيجي في مواجهة الأزمة، متابعًا: "حتى في حالة استنفاذ كافة الإمكانيات الطبية المصرية من مستشفيات مدنية وشرطية وعسكرية، لدينا خيار آخر إقامة المستشفيات الميدانية بسعة 500 سرير أو ألف سرير وندعو الله أن لا نصل إلى هذه المرحلة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات القوات المسلحة متحدث الوزراء كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ليس وليد أزارو.. عرض من الاتفاق السعودي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن مستشفيات القوات المسلحة

منذ 43 دقيقة

قرار من النائب العام ضد "رامز جلال" بسبب السخرية من أهالي الشرقية

منذ أقل من ساعة

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 4 ساعات

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"كنت مركب دعامات بالقلب".. أول تعليق من محمد هنيدي على عدم حضوره جنازة حسن حسني

منذ أقل من ساعة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضغط لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين