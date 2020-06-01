متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن مستشفيات القوات المسلحة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الارتفاع في أرقام مصابي فيروس كورونا، مازال تحت السيطرة، موضحًا أن عدد الحالات الحرجة تحت السيطرة كونها قليلة ومعظم الحالات ليست حرجة، مناشدًا المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها، من أجل تجاوز الأزمة، معقبًا: "كورونا مرض ملهوش كتالوج، وإحنا الآن بندفع تمن اللي فات، بسبب الناس اللي كانت لا ترتدي كمامة خلال شهر رمضان والتزاحم الذي تم".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن الكمامة نمط حياة ومن أجل حماية الشخص ومن يعول، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل وفق أسلوب منهجي علمي في التعامل أزمة فيروس كورونا.





وأشار، إلى أن مستشفيات القوات المسلحة بكافة إمكانيتها لم تستخدم في علاج فيروس كورونا حتى الآن الأمر الذي يجعل منها مخزون استراتيجي في مواجهة الأزمة، متابعًا: "حتى في حالة استنفاذ كافة الإمكانيات الطبية المصرية من مستشفيات مدنية وشرطية وعسكرية، لدينا خيار آخر إقامة المستشفيات الميدانية بسعة 500 سرير أو ألف سرير وندعو الله أن لا نصل إلى هذه المرحلة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



