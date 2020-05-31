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بعد إصابتها بفيروس كورونا.. إبراهيم فايق يوجه رسالة أية عبد الرحمن

الأحد 31/مايو/2020 - 11:10 م
آية عبدالرحمن
آية عبدالرحمن
أماني سلام
حرص الأعلامي إبراهيم فايق، أن يدعم الإعلامية أية عبدالرحمن، بعد إصابتها بفيروس كورونا وحجزها في الحجز الصحي.


وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الف سلامة عليكى يا اية ..ربنا يشفيكى ويعافيكى يارب ..انتى انسانة محترمة ومذيعة شاطرة وكلنا بندعي لك ".


وكشفت آية عبدالرحمن عن إصابته بفيروس كورونا اليوم، من خلال حسابها الرسمي عب "فيس بوك" مطالبةً كافة محبيها وجمهورها بالدعاء لها من أجل الشفاء وتخطي هذه المحنة الصعبة.


وقالت الإعلامية آية عبدالرحمن في منشورها على "فيس بوك": "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. يارب كلكم تدعولي.. ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".

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