6 وجهات سياحية أعلنت استعدادها لاستقبال الزوار.. تعرف عليها

استعدت بعض الدول وفتحت أبوابها لعودة السائحين من جديد بعد انقطاع دام لأشهر بسبب أزمة كورونا العالمية وكان له تداعياته وآثاره على قطاع حيوي وهام لأي دولة وهو قطاع السياحة الذي يساهم بنسبة كبيرة في اقتصاد الدول، وترصد بوابة " الفجر" أبرز الدول التي أعلنت عن إستعدادها لاستقبال الزوار في السطور التالية:





1- الإكوادور" جزر غالاباغوس":

بحسب ماذكرته وكالات أن الإكوادور أعلنت اليوم الأحد أن جزر " غالاباغوس " المعروفة ستفتح أبوابها مرة ثانية أمام الزوار بداية من يوم الإثنين 1 يوليو القادم حيث أوضح نائب رئيس الإكوادوري أوتو سوننهولزنز بالأمس أن جزر " غالاباغوس " والتي تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث ستبدأ في إستقبال الزوار السائحين على الفور وصرح على حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة " تويتر" قائلا:" يمكننا البدء بالتفكير في المستقبل بأن تصبح غالاباغوس قريبا جدا الوجهة السياحية الأولى الآمنة صحيا".





وأكد نائب رئيس الإكوادوري أن الجزر ستكون في إستقبال الزوار السائحين بدءًا من الأول من شهر يوليو القادم مع الإجراءات الدقيقة الإضافية.





وتقع جزر غالاباغوس في المحيط الهادي وتبعد عن السواحل حوالي ألف كيلو متر ويبلغ عدد سكانها حوالي 30 ألف نسمة.





2- تايلاند:

وبحسب ما ذكرته العديد من الوكالات والمواقع العالمية أعلن رئيس مجلس الأمن القومي في تايلاند عن إعادة فتح الأبواب للسائحين من جديد وذلك في الأول من شهر يوليو القادم مع تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية حيث ستنتهي جميع عمليات الإغلاق للأنشطة السياحية والتجارية وذلك في الأول من شهر يوليو.





وبحسب ما ذكره موقع " ميرور" أنه سيتم إستقبال الزوار الأجانب مع الإلتزامات بالإجراءات الصحية لضمان السلامة.





3- اليونان:

وبحسب ما ذكرته وكالات أن اليونان أدرجت الجمعة الماضية 29 دولة في قائمة الدول المسموح لهم بزيارة اليونان إعتبارًا من بعد يوم 15 يونيو القادم بالإضافة إلى إستقبال اليونان عدد آخر من الدول حتى الأول من يوليو القادم.





وصرحت وزارة السياحة اليونانية أن الدول الـ29 منها: ألبانيا وقبرص وأستراليا والنمسا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وألمانيا والدنمارك والنرويج وفنلندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، ولبنان ونيوزيلندا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، إستونيا، الجبل الأسود، رومانيا،لاصربيا، إسرائيل، سلوفاكيا، سلوفينيا، الجمهورية التشيكية.





وبحسب ما ذكرته "الأسوشيتد بريس" سيلتزم كل السائحين من هذه الدول أن يخضعوا لاختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل دخولهم اليونان.





4- كرواتيا:

كما أعلنت حكومة كرواتيا بفتح أبوابها لسياحة الشواطىء مع 10 دول أوروبية وبحسب ماذ كرته الصحف النمساوية بأن حكومة كرواتيا قررت أن تفتح حدودها من غير أي نوع من القيود مع 10 دول أوروبية.

وأفادت وزارة الداخلية الكرواتية أنه الآن يسمح للسائحين من 10 دول أوروبية دخول كرواتيا دون فرض أي قيود.





وبحسب ماذكرته نفس المصادر أن الدول هي: النمسا وسلوفينيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وحددت حكومة كرواتيا على الزوار إتباع فقط القواعد السابقة قبل أزمة كورونا ولا توجد قيود أخرى.





5- ألمانيا:

كما فتحت ألمانيا أبوابها للسياحة بداية من يوم 15 يونيو القادم وذلك ل31 دولة بحسب ما أعلنته الحكومة الإتحادية في ألمانيا، وتشتمل الدول على 26 دولة عضو في الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا والتي خرجت من الإتحاد الأوروبي " البريكيست" وأيضا 4 دول غير أعضاء بالإتحاد الأوروبي يقعوا في منطقة شنجن وهم النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين وذلك طبقًا لمعايير تمكين السياحة الأوروبية وبحيث يتماشى مخطط الحكومة الألمانية مع تطورات حالات الإصابة بكورونا.





6- قبرص:

بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية أن السلطات القبرصية تعمل على تحديث قائمة الدول التي تعتمد بشكل أسبوعي وأوضح بيرديوس أن بريطانيا وروسيا يمثلان أكثر من نصف السائحين في قبرص وأنه يوجد إحتمالية أن يتم السماح لهما بالسفر إلى الجزيرة المتوسطية في شهر يوليو القادم.



