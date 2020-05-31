" الوزراء": لدينا القدرة الكافية لمواجهة فيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" طبيًا، قبل عيد الفطر المبارك، عندما تم دخول 320 مستشفى جديدة من أجل التخفيف عن مستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى التوسع في العزل المنزلي للحالات البسيطة التي لا تحتاج الدخول مستشفى.





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في حال عدم وجود منزل مؤهل لعزل أحد مصابي فيروس كورونا، يتم إدخاله المستشفى أو أحد المدن الجامعية، مشددًا على أن الدولة المصرية لديها القدرة الكافية لمواجهة فيروس كورونا، وتابع:" لدينا 20 مستشفى عزل تم تدشينها مع بداية الأزمة نسبة الاشغال بها 85%..ودى نسبة كبيرة لكن كنا مستعدين لها".





ولفت متحدث الوزراء، إلى أن هناك 320 مستشفى جديدة دخلت الخدمة من أجل استيعاب مرضى فيروس كورونا، معقبًا: "نسبة الأشغال بهم لم تتخطى 17%"، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية مستعدة أيضًا والطاقة القصوى لها 38 ألف غرفة بسعة 60 ألف شخص".



