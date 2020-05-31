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توتنهام يحسم موقفه من التعاقد مع كوتينهو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
حسم مسؤولو فريق توتنهام هوتسبير موقفه من التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيليب كوتينهو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يرغب في التعاقد مع كونينهو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسوف تنتهي فترة إعارة فيليب كوتينهو مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في نهاية الموسم الحالي، ورفض الفريق البافاري تفعيل بند شراء اللاعب البرازيلي.

وشارك كوتينهو مع فريق بايرن ميونيخ في 32 مباراة هذا الموسم، وسجل البرازيلي 9 أهداف وصنع 8 أهداف لزملائه.



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