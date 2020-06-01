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قرار جديد من النائب العام في واقعة ترويع طفل معاق بكلب مفترس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
طارق حافظ
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة البلاغات المقدمة بشأن واقعة قيام شابين بترويع طفل من ذوي الإعاقة بكلب مفترس على سطح منزل، وهي الواقعة التي كشف عنها فيديو ظهر فيها شباب يتركون كلبا شرسا يهاجم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة المذكورة.

وأمر النائب العام في وقت سابق بالقبض على المتهمين في القضية، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها تابعت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترويعة أو التنمر بذوي الإعاقة بأي صورة من صور التنمر أو الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء لفظيا أو جسديا أو معنويا وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله وستسعى الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون.

وكانت النيابة العامة بقليوب أمرت بحبس نجلي عم "الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تسبب في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ترويعه بـ"كلب شرس"، وهما كل من "وليد.س"، و"عبد الله.ح"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل باقي المتهمين في الواقعة.

وكان أفاد مصدر مطلع على التحقيقات بأن الطفل "علي" "ذوي الاحتياجات الخاصة" الذي تسبب في استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ترويعه بـ"كلب شرس"، لسماع أقواله حول الواقعة، والدته متوفاه، ويعيش صحبة "الأب"، وشقيقيه.

وأضاف المصدر إلى الفجر أن النيابة العامة بقليوب استدعت الطفل صاحب الواقعة، لسماع أقواله حول الواقعة، مشيرا إلى أن شقيقي الطفل قالا خلال التحقيقات إنهما يربيان الكلب المتواجد بالفيديو المتداول، أعلى سطح العقار سكنهما، وأنهما سبق لهم تصوير شقيقهما وهما يمزحان معه.. "كنا بنهزر ومش أول مرة نتصور بالكلاب، و"علي" كان بيلعب معانا.

وأكد مصدر أمني مسؤول بأن المتهمين المقبوض عليهم في واقعة تعذيب طفل من ذوي الاحتيادات الخاصة، من أفراد عائلته، مشيرا إلى أن عدد المقبوض عليهم 5 أشخاص وهم شقيقيه، ووالده ونجلي عمه.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى الفجر، أن الأشخاص الذين ظهروا عبر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يروعون الطفل بـ"كلب شرس" هم "شقيقيه ونجلي عمه". 

وتابع المصدر ذاته، بأن قوة أمنية من قسم شرطة قليوب اصطحبت المتهمين إلى مقر النيابة العامة بقليوب للتحقيق معهم حول الواقعة.

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