"مستقبل وطن" بورسعيد : 10 آلاف جنيه لأسرة شهيد "لقمة العيش" ومرتب شهري



وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي ارتداء جميع العاملين بالادارت للكمامات الوقية حرصًا على سلامتهم خلال تلك الفترة.



قدم وفد من حزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة محمد صالح "شهيد لقمة العيش"، الذي لقي مصرعه اثر حادث تصادم خلال ساعات العمل بخدمة التوصيل لإحدى مطاعم المحافظة.كما تم تقديم مساعدة لأسرة المتوفى بمبلغ وقدره 10 آلاف جنيه، وبالتواصل مع إحدى الجمعيات الأهلية تم تخصيص مرتب شهري لإعانة الأم على الظروف المعيشية.ومن جانبه أكد عادل اللمعي، أمين عام حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن وفدًا من الحزب قام بزيارة أسرة الشاب محمد صالح، عامل "الدليفري"، لتقديم المساعدة المالية وواجب العزاء، موضحًا أن إحدى الجمعيات الأهلية خصصت راتب شهري للأسرة.واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل "دليفري" محمد صالح الذي توفى اثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله.وقدم المحافظ، خلال اللقاء، العزاء لزوجة العامل، داعيا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، ومقررا صرف مساعدة فورية لها مع صرف مبلغ مالي شهريا حتى تتمكن من تربية أبنائه.ووجه محافظ بورسعيد الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيا بصفة مستمرة.وفي سياق مختلف، وتنقيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات ازالة التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفينواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تحت اشراف محارب هيلع رئيس حي الجنوب حيث اسفرت الحملة ازاله مباني على أرض زراعيه ولاية هيئة التعمير بعدد ١٤ منزل على مساحة ١٧٠٢ م٢ بجمعيتي الخير وقبلي مشروع ناصر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.واكد رئيس حي الجنوب بان هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لاي تعدى على أراضى الدولة والاراضي الزراعية وازالتة علي الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.كما عقد محافظ بورسعيد اجتماعا مع عدد من مديري ادارات الديوان العام لمتابعة سير العمل وانتظامة داخلها وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واستمع إلى مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء من مدير الشئون القانونية حسن الحبال ومدير ادارة المالية هشام الباني.وأكد المحافظ أن الاجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.