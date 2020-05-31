وزير الإعلام: النظام الصحي المصري لا يزال قادرا على استيعاب إصابات كورونا

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن الخدمات التي تم إعادة تقديمها للمواطنين جاءت بضوابط، لافتًا إلى أن 90% من المواطنين ملتزمون بارتداء الكمامات، ناصحًا المواطنين بعدم التخلي عن الكمامات.





وأضاف هيكل، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن النظام الصحي المصري لا يزال قادرًا على استيعاب الإصابات.





وتابع: "نظامنا الطبي بعيد جدًا عن الانهيارات التي شهدتها أنظمة أخرى في دول أخرى؛ بسبب الزيادة التدريجية في الإصابات"، معلقًا: "سنتخذ أي إجراءات مطلوبة وفق دراسة الوضع يوميًا".



