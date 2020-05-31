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مفاجأة.. رمضان صبحي يكشف حقيقة العروض الأوروبية المقدمة له

الأحد 31/مايو/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

كشف رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حقيقة العروض الأوروبية المقدمة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود عروض من نادي أودينيز ونادي فيرونتينا الإيطاليان لضمه في الصيف القادم.

 

وتواصلت إدارة النادي الأهلي مع رمضان صبحي خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة حقيقة العروض المقدمة له في الفترة الماضية.

 

ولكن اكد رمضان صبحي إلى إدارة القلعة الحمراء أنه لم يتلقى أي عروض رسمية من أي نادي في الفترة الماضية وكل الأنباء المنتشرة غير صحيحة.

 

يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد أو تجديد إعارته مع الفريق لموسم أخر.

 

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