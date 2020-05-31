الكشف عن حقيقة رحيل بوجبا من مانشستر يونايتد

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كشفت بعض التقارير الصحفية حقيقة رحيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا من فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "تايمز"، إن مانشستر يونايتد لم يتلقى أي عرض من ريال مدريد بشأن بوجبا، وهناك شعور داخل النادي بأن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا هو الوحيد الذي يريد خروج اللاعب من اليونايتد وليس اللاعب نفسه.



وسوف يتحدث مسئولو مانشستر يونايتد مع بول بوجبا لتجديد عقده في الفترة المقبلة أو رحيله هذا الصيف من أجل الاستفادة المالية من رحيل اللاعب الفرنسي.



يذكر أن عقد بوجبا سينتهي مع فريق مانشستر يونايتد في صيف موسم 2021.