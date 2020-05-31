إلهام نمر: مصابة بكورونا منذ أسبوع وأتلقى العلاج بالمنزل

Advertisements

قالت الإعلامية إلهام نمر، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منذ قرابة أسبوع، مشيرة إلى أنها تحرص بشدة على اتباع التعليمات الطبية وفور شعورها بارتفاع في درجة الحرارة اتبعت العزل المنزلي وقامت بالاتصال بأحد الطبيبات، وأخذت الأدوية اللازمة، معقبة: "الأعراض كانت ارتفاع في درجة الحرارة فقط، والمستشفى وفرت لي الأدوية والتزمت العزل المنزلي، ولم أرى أولادي ولا زوجي منذ أسبوع".



وأضاف "نمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الاولى"، مساء الأحد، أنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية منذ بداية الجائحة، مع ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، موضحة أن الأطباء اخبروها أن التزامها بالإجراءات الطبية خفف من حدة الأعراض والشعور بالفيروس القاتل.



وتابعت "نمر"،:"أول 4 أيام كانت صعبة عليا شوية..الموضوع مكنش مرعب بالدرجة اللي الناس متصورها، ولكن في ذات الوقت الواحد لا يهون ولا يهول في الموضوع ده"، مشيرة إلى أن أسرتها تقوم بوضع الطعام على باب الغرفة المعزولة بها، وتتواصل معهم عبر الفيديو شات.



في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".











