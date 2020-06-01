بعد زيادة الحالات.. عمرو أديب يطالب بتشكيل لجنة لهذا الغرض

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حالة الاستهتار بفيروس كورونا، قائلا: "مفيش حد هزر مع الأسد إلا وتعور، والناس اللي مأخدتش بالها أخدت على دماغها.. الله حق".





وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، المواطنين ارتداء الكمامة، حيث إنها الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "الكمامة كنز لا يفنى"، منوها بأن هناك دراسة صينية تشير إلى ضرورة ارتداء الكمامة في المنزل.





وطالب الإعلامي عمرو أديب، بتشكيل لجنة للتقصي ومساعدة الحالات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتطلب المساعدة لإصابتهم بالفيروس.



