إيساف: بعتذر لكل الناس اللي معجبتهمش الصورة

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قال المطرب إيساف، إن الفيديو المتداول له وهو يغنى في أحد الأفراح، يعود إلى صديق له وليس فرح أخذ مقابل مادى من أجل الغناء به، معقبًا: "أنا كنت مدعو في فرح صاحب عمرى، ودى ليلة العمر كان هناك فنانين كثر ولكن لا يوجد مطرب، وعندما تم تشغيل قمت للغناء له..من فرحتي قمت حضنته وسلمت عليه لأن صديق عمرى".



وأضاف " إيساف" خلال هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن صديق عمره اتبع التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في كتب كتابه، متابعًا: "كل المعازيم كانوا 40 فرد فقط ومن المستحيل أنى أكون ضد قرارات الدولة وأعمل شيء من الهمجية، أنا مش بقول أنى صح، أنا بعتذر عن الأخطاء اللي صدرت مننا بحسن نية".



ولفت "إيساف"، إلى أن هناك العديد من الأفراح بهذا الشكل ولكن لم يوجه لها انتقاد مثل التي وجهت لي في هذا اليوم، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون ضد قرارات الدولة،معقبًا: "بعتذر لكل الناس اللى معجبتهمش الصورة..ولكن بأمانة الله كلنا كان معانا كمامات..ربنا يحرص مصر وأهلها وأحنا غلطنا وسنتفادى ذلك فى المستقبل".





في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".







