نجم يوفنتوس مطلوب في تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن مسئولي تشيلسي يرغبون في التعاقد مع فيدريكو برنارديسكي نجم يوفنتوس الإيطالي.





وذكرت الصحيفة الإيطالية أن برنارديسكي إنتقل إلى يوفنتوس في صيف 2017 قادمًا من فيورنتينا وشارك حتى تلك اللحظة مع السيدة العجوز في 94 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 12 هدف.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برنارديسكي البالغ من العمر 26 عامًا غير راضٍ عن وضعه الحالي مع الفريق في الموسم الحالي تحت قيادة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، حيث تقلصت مشاركاته بشكل ملحوظ.