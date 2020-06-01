Advertisements

مستشار ترامب السابق: واقعة "فلويد" ستؤثر على شعبية ترامب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:09 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق للرئيس دونالد ترامب، على تصاعد أعمال العنف في شوارع أمريكا بعد مقتل شاب أصول أفريقية جورج فلويد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك أطراف سياسية تحاول استغلال تلك الأزمة، وهناك شفافية كبيرة لدى الإعلام الأمريكي.

وواصل: "هذه الأزمة تحدث بشكل أسبوعى.. وهى مشكلة مزمنة تعكف على حلها كل الحكومات الأمريكية المتعاقبة".

وفيما يتعلق بتأثير تلك الأزمة على شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: " ربما تؤثر على شعبية الرئيس ترامب ولكن ليس الآن، ولكن هناك متغيرات أخرى والاقتصاد هو الذى سوف يقرر".

وواصل: "الأكثرية الساحقة في أمريكا سيختارون رئيسهم القادم على حسب قدرته فيما سيدخل في جيوبهم من أموال.. الاقتصاد هو العامل الأبرز".

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات ضخمة، فى مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية ضد عنف قوات الشرطة التي تسبب في مقتل رجل أسود من أصول أفريقية مختنق أثناء محاولة القبض عليه، هي أول اضطربات تقع خلال انتشار جائحة فيروس كورونا وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتوفي جورج فلوريد، فى العقد الرابع من العمر، أثناء محاولة القبض عليه، حيث كشفت لقطات فيديو كذب الشرطة الرسمية بشأن كيفية وفاته، وتبين أن أحد الضباط وضع ركبته على عنق فلويد لعدة دقائق، بوجود رجال الشرطة الذين لم يتدخلوا، واستمرت عملية قتل فلوريد، ومع عدم إبداء فلويد أى مقاومة، هو يقول "لا أستطيع التنفس" حتى فقد الوعى.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن المتظاهرين قد اقتحموا مبنى شرطة مينيابوليس وأضرموا فيه النيران مع تراجع الضباط، وذلك بعد أن حطموا نوافذ المبنى واخترقوا أسواره.

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضي منصور يتخذ قرارًا ناريًا بسبب استاد الزمالك الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف مفاجأة بشأن مستشفيات القوات المسلحة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار من النائب العام ضد "رامز جلال" بسبب السخرية من أهالي الشرقية

منذ حوالي 4 ساعات

"حالتها سيئة".. أشرف زكي يوضح تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

09:55 م

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

01:04 ص

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين