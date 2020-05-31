'الصحفيين' تستعين بوحدة تعقيم ذكية وتستخدم نظام التبخير لتطهير المبنى

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قام بشراء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حراري، كإجراء احترازي في غاية الأهمية، لحماية مرتادء النقابة وموظفيها فور دخولهم إلى المبنى.





وقال "شبانة" في بيان له، إن بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد أمام باب دخول المبنى، وتقوم أوتوماتيكيًا، وفي ثوان معدودات بتعقيم الصحفي أو الموظف أو مرتاد المبنى، وكذلك قياس درجة حرارة الجسم، وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة، وفي حال ارتفاع درجة الحرارة تعطي صافرة، كما ترسل إنذارًا للجهاز الإداري ولإدارة شؤون العاملين، لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى، ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنًا من فيروس كورونا المستجد، وكذلك يصبح أةل مبنى بالمجتمع الصحي يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة.





وأضاف "شبانة" أنه بالتشاور مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجميع أضاء المجلس، تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث أجهزة الحماية من فيروس كورونا، مع اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحراري من الهيئة العربية للتصنيع.





وأكد سكرتير عام النقابة أنه لم يتم الاكتفاء بذلك فقط، بل تم أيضًا جهاز لتعقيم المبنى بالكامل يوميًا، عن طريق التبخير، وهو أفضل طرق التعقيم حاليًا، وتم استخدامه بالفعل بداية من اليوم، ويستمر يوميًا بجانب إجراءات التعقيم الطبيعية.





وطالب سكرتير عام النقابة، جموع الصحفيين، بتفهم الإجراءات المشددة التي يستخدمها مجلس النقابة، وذلك حفاظًا على سلامتهم، كما طالبهم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة، حفاظًا على أنفسهم وأسرهم وذويهم.



