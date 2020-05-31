الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي Advertisements أهداف مباراة - بادربورن 1 × 6 بوروسيا دورتموند الأحد 31/مايو/2020 - 10:12 م Advertisements اكتسح فريق بوروسيا دورتموند الالماني نظيره فريق يونيون برلين بستة أهداف مقابل هدف مساء اليوم بالدوري الألماني. أخبار تهمك إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو) منذ أقل من ساعتين عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة منذ ساعتين و 12 دقيقة الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة منذ يوم عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة منذ حوالي 22 ساعة أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي) منذ أقل من ساعتين أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو) منذ أقل من ساعتين مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ منذ حوالي 6 ساعات شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني منذ يومين عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ويوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب" منذ 37 دقيقة بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج منذ أقل من نصف ساعة صالح جمعة لـ"الفجر الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا منذ حوالي 6 ساعات "طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد منذ ساعة