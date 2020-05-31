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القابضة للمياه تعتمد برامج تأهيل القيادات "أون لاين"

الأحد 31/مايو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عملية تدريب وبناء قدرات العاملين وأختيار القيادات تعتبر أولوية ملحة، فى إطار تنفيذ الاستراتيجيات المستدامة "رؤية مصر 2030" وتطوير المورد البشري في القطاع الاداري التابع للدولة.

وقال، أن الشركة القابضة تسعى من خلال مركز إعداد القادة بتدريب وتقييم القيادات على مستوى الشركات التابعة، وتقييم المشاركين فى البرامج التدريبية على مجموعة من الجدارات الإدارية والتي توضح قدراتهم الفنية والادارية ما يثرى أسلوب ومنهجية التدريب والتقييم.

ووجه رئيس الشركة القابضة، بأهمية إعتماد التدريب عن بعد كوسيلة أساسية لتدريب وتقييم العاملين واتباع آليات التحول الرقمي والاعتماد علي الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي ثبت فاعليتها وأمنها علي العاملين، لا سيما لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن عدد المتقدمين لبرنامج المسار الوظيفى الادارى للقيادات المؤهلة للترقى لدرجة رئيس قطاع (19) متقدم، من الشركات التابعة، وهى: (شركة مياه الاسكندرية، صرف القاهرة، الجيزة، شمال وجنوب سيناء، الغربية، الفيوم).

وأشارت، أن البرنامج مكون من 5 وحدات تدريبية، ويقوم المتقدم باعداد خطط إستراتيجية وتشغيلية وما يناسبها من مؤشرات أداء واليات رقابة ومتابعة، وإعداد عرض تقديمى مصور عن ما تم اعداده، ويتم تقييم المشاريع المقدمة من الخبراء المعتمدين بالشركة القابضة، لمناقشتها بالفيديو كونفراس مع المشاركين، ابتداء من الاحد 31 مايو وعلى مدار 3 أيام.

وأكدت، حرص الشركة القابضة على مجابهة الأزمة الحالية، بتطوير الإجراءات والاعتراف بالدورات التدريبية والتقييم (أون لاين) على أن تستوفي شروط الجودة المطلوبة، مشيرة إلى دور مركز اعداد القادة التابع للادارة العامة للتدريب بالشركة القابضة فى طرح المعايير التى تحدد جودة المخرجات وحماية حق الموظفين المقبلين على الترقي دون الاخلال بعملية التقييم والتدريب وفق اللوائح المنظمة.

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