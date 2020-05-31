عاجل ..المطربة نهال نبيل تصاب بفيروس "كورونا"

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أصيبت المطربة نهال نبيل بفيروس "كورونا" المستجد، الذى انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في مصر، ونتج عنه إصابة ووفاة العديد من المصريين.



وأكدت مصادر صحفية أن نهال نبيل أصيبت هى ووالدتها بهذا الفيروس.







نبذة عن نهال نبيل:



كانت بدايتها الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج "ستوديو الفن" وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالى التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.



ازدادت شهرة نهال بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 (كان ياما كان- بنحبك يا دنيا بجد) من كلمات الشاعر خميس عزالعرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبير عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها.