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رامز أمير يعلن عن إصابته بعد تمرين الباركور

الأحد 31/مايو/2020 - 10:21 م
رامز أمير
رامز أمير
روان هيثم
أعلن الفنان رامز أمير عن إصابته في تمرين الباركور التي أخفاها عن جمهوره حتى لا يحزنهم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وقام بنشر صورة له من داخل المستشفى وكتب قائلاً: "بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، عتكلم معاكوا بجد شوية فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز ازعل اى حد بيحبنى، بس حسيت ان ممكن تجربتى دى تبقى مفيدة، تبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره".

وتابع قائلا: "دى اصابة خطيرة حبيتين من تمرين الباركور كنت مخبيها عليكم وللأسف دى مش العملية الأولى بس ان شاء الله الأخيرة، بوقفة ربنا جنبى هوريكم ازاى ممكن تقع و تقوم تانى وتبقى أقوى من الاول".

وأضاف: "هكمل الطريق اللى وعدت نفسى بيه وهعملكم أكشن متعملش عندنا فى السينما قبل كده، ربنا يقدرنى بس و أعرف أشرفكم وعشان خاطرى محدش يزعل ويقولى خاف على نفسك، انا عارف خطورة اللى انا بعمله من أول يوم وراضى الحمد لله عشان انا بعمل الحاجة اللى بحبها، دعواتكم بقا عشان لسة شايلكم اكشن كتير فى الصندوق''.

وتوالت عليه العديد من التعليقات، ومنها تعليق أحدهم قائلاً: "خلي بالك من نفسك يا نجم وربنا يحميك بنحبك جدًا".

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