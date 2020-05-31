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الزمالك يتلقى صدمة قوية بشأن ضم نجم الوداد

الأحد 31/مايو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تلقى نادي الزمالك صدمة قوية بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي الوداد البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع وليد الكرتي نجم نادي الوداد في الصيف القادم.

 

وأكد وليد الكرتي في الساعات القليلة الماضية أنه يرفض فكرة الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.

 

وتواصل الكرتي مع وكيل أعماله محمد عزيز ليخبره برفض العرض المقدم من نادي الزمالك بشكل نهائي وانهاء المحادثات مع النادي الأبيض.

 

وجاء رفض وليد الكرتي لفكرة الانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء لأنه يفضل الاحتراف في الخارج وخوض تجربة جديد في أوروبا ولا ينوي الانضمام إلى أي نادي أخر داخل قارة إفريقيا.

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