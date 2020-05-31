عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ويوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب"





كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن حقيقة الرابط المتداول بشأن إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي، مؤكدًا أنه لا صحة للرابط المتداول.





ونبه شوقي، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل: "الرابط أدناه مزور ولا علاقة له بنتيجة اولي وثانية ثانوي.. و ستعلن الوزارة النتيجة رسميا يوم السبت 6 يونيو 2020 للصفين الأول والثاني الثانوي من موقعها الرسمي.. احذروا التضليل وسرقة بياناتكم".





وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن ما يتداول بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.





وكتب شوقي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للمرة الثانية.. كل ما يتم تداوله بخصوص الثانوية العامة بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند لأي معلومات ولا مصداقية له علي الإطلاق".





وأضاف الوزير: "تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 المقبل بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين".





واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.





وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.





وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.





آخر التطورات والمستجدات بشأن مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.







