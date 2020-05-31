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الزمالك يلجأ إلى محامي إيطالي في قضية نادي القرن
الأحد 31/مايو/2020 - 09:46 م
علي نبوي
قرر مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اللجوء إلى محامي إيطالي للدفاع عن قضية النادي الخاصة بلقب نادي القرن الإفريقي.
وقال حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة "أون سبورت إف إم" إن النادي يرتب أوراقه الخاصة في ملف كامل لضمان حقوقه في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي.
وأضاف بأننا نشعر بأن الزمالك هو الأحق بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي عن القرن الماضي، أما بخصوص القرار فسواء كان في صالحنا أم لا هذا سيكون شرف لنا.
وأكمل بأن المحامي الإيطالي الذي يعتمد عليه النادي في القضايا الدولية هو الذي سيتولى ملف قضية لقب القرن الإفريقي.
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وفي سياق آخر يقترب نادي الزمالك من التوقيع مع ماهجم إفريقي مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع آري بابيل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه في الصيف القادم.
وكشفت التقارير أن آري بابيل عقده سينتهي مع نادي أول أغسطس بنهاية الموسم الجاري ولا ينوي الاستمرار مع الفريق وسيرحل عقب انتهاء عقده.
وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك قريب جدا من التوقيع مع آري بابيل في الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر للنادي الأبيض.
يذكر أن نادي الزمالك كان يبحث الفترة الماضية عن التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكن بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق.