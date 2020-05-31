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الزمالك يلجأ إلى محامي إيطالي في قضية نادي القرن

الأحد 31/مايو/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قرر مسؤولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اللجوء إلى محامي إيطالي للدفاع عن قضية النادي الخاصة بلقب نادي القرن الإفريقي.

وقال حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة "أون سبورت إف إم" إن النادي يرتب أوراقه الخاصة في ملف كامل لضمان حقوقه في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي.

وأضاف بأننا نشعر بأن الزمالك هو الأحق بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي عن القرن الماضي، أما بخصوص القرار فسواء كان في صالحنا أم لا هذا سيكون شرف لنا.

وأكمل بأن المحامي الإيطالي الذي يعتمد عليه النادي في القضايا الدولية هو الذي سيتولى ملف قضية لقب القرن الإفريقي.


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وفي سياق آخر يقترب نادي الزمالك من التوقيع مع ماهجم إفريقي مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع آري بابيل مهاجم نادي أول أغسطس الأنجولي لضمه في الصيف القادم.

وكشفت التقارير أن آري بابيل عقده سينتهي مع نادي أول أغسطس بنهاية الموسم الجاري ولا ينوي الاستمرار مع الفريق وسيرحل عقب انتهاء عقده.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك قريب جدا من التوقيع مع آري بابيل في الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر للنادي الأبيض.

يذكر أن نادي الزمالك كان يبحث الفترة الماضية عن التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق وليكن بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الفريق.

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