Advertisements

"الداخلية" تُذكر بعقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

جددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، التذكير بالعقوبات المقررة لمُخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وقالت "الداخلية": إنه يعاقب بغرامة قدرها 1000 ريال، في حال عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام والخاص، وكذا عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.

وأكدت على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة، داعية المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت، إلى استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 85261 حالة، كما تم تسجيل 3559 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62442 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,223 مليون إصابة، بينهم أكثر من 372 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,778 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس فيديو المملكة السعودية الداخلية

أخبار تهمك

"طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد

منذ ساعة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ويوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب"

منذ 36 دقيقة

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة لـ"الفجر الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يومين

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

7 إرشادات من مطار الملك خالد للعائدين من الخارج

رغم التحذيرات من خطورة التجمعات.. زحام وتكدس أصحاب المعاشات أمام بنك ناصر ببني سويف.. والشرطة تتدخل (فيديو)

تعرف على عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا

غرامة 10 آلاف ريال لأي تجمع عائلي في المملكة

أستاذ علم انتشار الأوبئة: التباعد الاجتماعي الحل الوحيد لمواجهة كورونا (فيديو)

الصحة القطرية: تسجيل 1491 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:07 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

04:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين