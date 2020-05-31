"الداخلية" تُذكر بعقوبة مخالفة إجراءات مواجهة كورونا (فيديو)





جددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، التذكير بالعقوبات المقررة لمُخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.





وقالت "الداخلية": إنه يعاقب بغرامة قدرها 1000 ريال، في حال عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام والخاص، وكذا عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية.





وأكدت على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة، داعية المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت، إلى استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.



