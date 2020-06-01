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أبرزها "كورونافاك".. عقارات تستخدم في علاج كوفيد 19

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:56 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
ماتزال جائحة فيروس الكورونا تسيطر على العالم، وقد بدأ العلماء في اكتشاف عددا من اللقاحات تساهم في علاج كوفيد 19، وخاصة لتخفيف من أضراره على الحالات الحرجة، وقد أثبتت التجارب السريرية نجاح بعض الأدوية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز اللقاحات التي تطرح قريبا لعلاج فيروس الكورونا:

كورونافاك:
وكشفت الصين عن عقار "كورونافاك" المستخدم في علاج فيروس كورونا، حيث أعلنت شركة "سينوفاك" عن أنتجها اللقاح، ويقع مقر الشركة الرئيسي في شمال غرب بكين.

وأظهرت النتائج الأولية، أن "كورونافاك" يحمي القرود من الإصابة بفيروس كوفيد 19، ويستهدف اللقاح العاملين في القطاع الصحي، أو كبار السن الذين يكونون أكثر عرضة للوفاة من الوباء.

فايزر:
وفي الولايات المتحدة بدأت شركة "فايزر" تطوير لقاح قبل عدة أسابيع، وأطلقت عليه عملاق الأدوية، وجاء ذلك بالتعاون مع شركة "بيو آند تيك" الصيدلانية الألمانية.

وطرحت شركة "فايزر" موعد مبدئي لإنتاج اللقاح في شهر أكتوبر المقبل، وقد أثبتت النتائج الأولية مدي فعاليته في علاج كوفيد 19 خاصة للحالات الحرجة.

أناكينرا:
ويستخدم عقار "أناكينرا" لأمراض الروماتيزم، وأظهرت النتائج الأولية في معالجته فيروس الكورونا انخفاض حاد في خطر الوفاة، كما ساهم في تقليل من الحاجة الي وضع المريض على جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة، وذلك وفقا لدراسة فرنسية.

ويقوم عقار أناكيزا بالسيطرة على “عاصفة السيتوكين"، التي يهاجم فيها الجسم نفسه، مما تؤدي الي التهاب رئوي حاد يسببه كوفيد-19، وبالتالي يحدث قصور في الجهاز التنفسي، ومنها تتوقف الرئتان عن إنتاج الأوكسجين الكافي للأعضاء الحيوية ما يتطلب مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعية.

ريمديسيفير:
وأعلنت عديد من الدول استخدمها لعقار ريمديسيفير، ووافقت دولة تايوان أمس السبت، على استخدام عقار في علاج فيروس كورونا المستجد، حسب ما ذكرته روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، أن كفاءة وسلامة ريمديسيفير تدعمهما أدلة أولية، حيث أثبت نجاحه في علاج فسروس كورونا المستجد خاصة في الحالات المتأخرة، ويستهدف العقار حالات العدوى الشديدة بفيروس.

وقالت شركة "جيلياد ساينسز" التي تنتج العقار، ومقرها في كاليفورنيا، إنها ستتبرع بنحو 1.5 مليون جرعة من العقار تكفي لعلاج ما لا يقل عن 140 ألف مريض.

أستيمرا:
يعمل عقار أستيمرا على تخفيف من مادة السيتوكين، التي تسبب فرط استجابة جهاز المناعة، وتؤدي الي إصابة بفيروس كوفيد 19 وقد اعتمد هذا الدواء لأول مرة في عام 2010 لعلاج التهاب المفاصل.

وحصل على موافقة في عام 2017 لعلاج عاصفة السيتوكين، وهي عبارة عن استجابة مناعية شديدة تنتج أحيانا بسبب علاجات معينة للسرطان.

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