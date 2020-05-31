"الصحة": الكمامة القماشية تتراوح فترة استخدامها من 10 إلى 15 يوماً

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن القوافل الطبية بوزارة الصحة تجول كافة المحافظات لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن الكمامة الجراحية أحادية الاستخدام الأفضل لمواجهة كورونا.



وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكمامة القماشية تكون ملائمة شرط مطابقتها للمواصفات، وتغطي الأنف والفم، ناصحًا بعدم لمس السطح الخارجي عند خلعها، مع ارتدائها لفترة متواصلة بقدر الإمكان.



وأوضح أن فترة استخدام الكمامة القماشية تتوقف على طريقة تصنيعها، مشيرا إلى أهمية تطهيرها وكيها ويجب أن تتراوح فترة استخدامها من 10 أيام إلى 15 يومًا.



ولفت وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية إلى أن الكمامة القماشية لا تحتوي على فلتر، لكن كثافة الخيوط القماشية تلعب دورا في الوقاية.

وأكد أهمية ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، مع أهمية فتح النوافذ والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري ارتداء الكمامة حال قيادة السيارة الخاصة دون مصاحبة أحد.





في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





