شوبير يلمح لإلغاء بطولة الدوري

ألمح الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات موقف عودة بطولة الدوري هذا الموسم وأكد احتمالية إلغاؤه بعد توقفه في الدور الثاني من البطولة بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وكان عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم المصري قد أبدى استعداده لأي قرار تتخذه الدولة بخصوص الموسم الحالي من بطولة الدوري مشيرًا إلى أنه إذا تم استكمال الدوري فلن تُقام جميع المباريات المتبقية على جميع الملاعب والمدن.





وقال شوبير في تصريحات عبر الإذاعة:"الأمر صعب بالنسبة للدوري بالأخص بعد تصريحات عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ومحمد فضل عضو اللجنة، نسبة استئناف الدوري لا تتجاوز 50%".





وأضاف:"هناك 5 أندية فقط تطالب باستمرار الدوري وهي الأهلي وبراميدز والمقاولون العرب وإنبي وسموحة، بطولة الدوري ستستكمل في حالة وجود قرار من الدولة بذلك أما إذا تُرك الأمر لأندية الدوري بعمل استفتاء فلن يتم استئنافه لوجود 5 أندية فقط تؤيد لعب باقي المباريات".





واختتم شوبير حديثه قائلًا:"هناك تفكير قوي داخل اتحاد الكرة، بلعب مباريات كأس مصر بدلًا من بطولة الدوري لقلة عدد المباريات مقارنة بالمباريات المتبقية في بطولة الدوري".



