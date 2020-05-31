أحمد موسى ينتقد احتفال محمد رمضان بزفاف شقيقته في ظل أزمة كورونا

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انتقد الإعلامي أحمد موسى احتفال الفنان محمد بحفل زفاف شقيقته وسط تجمع عدد كبير من الأشخاص، بدون ارتداء كمامات.



وقال موسى خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، إنه يحب محمد رمضان ويحترمه ولكنه أخطأ في الاحتفال بزفاف شقيقته وسط تجمعات لعدد كبير من الأشخاص دون الأخذ بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.



وأضاف أن على محمد رمضان أن يظهر ويتحدث عما حدث لأن إذا كان هناك شخص واحد من هؤلاء الضيوف مصاب سيدمر باقي الضيوف المتواجدين متمنيًا أن يحفظهم الله.





يذكر أن محمد رمضان حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى شهر رمضان المنصرم، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب وغيرهم.