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هجوم جديد من أشرف زكي ضد منتقدي النجوم بسبب حسن حسني

الأحد 31/مايو/2020 - 09:39 م
أشرف زكي
أشرف زكي
مي مرسي
رد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على الهجوم الحادث ضد الفنانين بسبب عدم حضورهم عزاء حسن حسني، وبسبب الهجوم الحادث ضد رجاء الجداوي، وذكر أن حالتها النفسية سيئة للغاية بسبب ما تسمعه من أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفنانين.

وأضاف أشرف زكي من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،برد شديد اللهجة على هذا الهجوم قائلا "لما أنتم مش بتحبونا وبتهاجمونا ومش طريقنا بتجروا تتصوروا معانا ليه".

وتابع أشرف زكي حديثه عن جنازة الفنان حسن حسني قائلا "قمنا بتكريم الفنان الكبير حسن حسني دون أن يطلب منا أحد ذلك لأنه يستحق التكريم، مضيفا: انني قمت بتقديم واجب العزاء مرات عديدة ومن ضمن هذه المرات قرأت ان هناك عالم توفي وانا لا اعرفه ولكني ذهبت إلى جنازته وصدمت أن المسجد لم يكن به سوي 10 أشخاص يصلون عليه".

وهدد أشرف زكي كل من يريد أن يحدث بلبلة بين الفنانين وبعضهم قائلا "هناك أشخاصا يعتبرون أنفسهم أوصياء علينا وأنا وزملائى لن نصمت على هذا ومن يتعدى على الفنانين سنقاطعه وهناك من يحاول إحداث بلبلة بين الفنانين".

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