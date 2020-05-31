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بعد رصد حالة كورونا في أحد الفنادق.. محافظ البحر الأحمر: لا يؤثر في شيء

الأحد 31/مايو/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حقيقة رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا مع بدء عودة السياحة الداخلية بالمحافظة.

وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن هناك 62 منشأة سياحية حصلت على تصريح عمل في البحر الأحمر، ونسبة التشغيل بها 25%، منوها بأن أحد هذه الفنادق تم رصد حالة مصابة بكورونا بها.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن رصد حالة إيجابية لا يؤثر في شيىء، معلقا: "حالة الإصابة بكورونا هة من ضمن ألفين شخص ترددوا على الفنادق خلال فترة العيد".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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