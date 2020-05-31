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الليجا والكالتشيو والبريمير ليج.. مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

الأحد 31/مايو/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن العديد من الدوريات الأوروبية تستعد للعودة من جديد بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، حيث تم الإعلان في الأيام الماضية عن مواعيد استئناف الدوريات الإسباني والإيطالي والإنجليزي.


وأفادت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس بأن الدوري سيعود يوم 11 يونيو المقبل بمواجهة إشبيلية وريال بيتيس ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.


وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم إستئناف النشاط الكروي يوم 17 يونيو المقبل بمواجهة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد على أرض الفريق الأول بالإضافة إلى قمة مواجهة مانشستر سيتي مع آرسنال.


وأكدت رابطة الدوري الإيطالي أن بطولة الدوري ستعود يوم 20 يونيو على أن يتم إستئناف الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا يوم 13 يونيو المقبل على أن تكون المباراة النهائية في 17 يونيو المقبل.


وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن الدوري الألماني تم إستئنافه منذ أكثر من إسبوعين بينما تم إلغاء الدوري الفرنسي ومنح باريس سان جيرمان اللقب بالإضافة إلى إلغاء بطولة الدوري الهولندي.

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