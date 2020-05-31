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بعد وفاته.. شاهد ابنة حسن حسني قبل وفاتها بمرض السرطان

الأحد 31/مايو/2020 - 09:36 م
حسن حسني
حسن حسني
أماني سلام
تعرض الفنان الراحل حسن حسني، لحالة من الحزن والاكتئاب وذلك بعد وفاة أبنته متأثرة بمرض السرطان منذ 7 سنوات والذي كان متعلق بها بطريقة كبيرة.

وينشر موقع الفجر الفني صورة الراحل حسن حسني، مع ابنته التي توفيت منذ 7 سنوات نتجية إصابتها بمرض السرطان.

يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح أمس السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع

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