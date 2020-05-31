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الكويت تجري تحقيق حول فساد الصندوق السيادي الماليزي

الأحد 31/مايو/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
"نزاهة" الكويتية: نتعاون مع النيابة بشأن فساد الصندوق السيادي الماليزي

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، تعاونها مع النيابة العامة الكويتية، بشأن ما أثير حول علاقة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد في الصندوق السيادي الماليزي، وذلك بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة، وإمدادها بأية معلومات وبيانات تتحصل عليها، وتكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإضرار بالمال العام.

وقال المتحدث الرسمي الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بـ (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن الهيئة تابعت ببالغ الاهتمام، إحالة ما أثير حول علاقة الكويت بعمليات غسل أموال وشبهات فساد في الصندوق السيادي الماليزي (1 ام دي بي) إلى النيابة العامة الكويتية.

وأضاف أن الهيئة باشرت بجمع المعلومات والبيانات على مستوى النطاق المحلي، والتواصل مع الجهات ذات الصلة، وفتح قناة اتصال مع لجنة مكافحة الفساد الماليزية (ام اي سي سي) لتبادل المعلومات وجمع الاستدلالات.

وأكد أن ذلك يأتي إدراكا من (نزاهة) لممارسة دورها واختصاصها المناط بها بموجب قانون إنشائها ولائحتها التنفيذية، وتنفيذا لالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (يو ان سي اي سي) وتكليف مجلس الوزراء الكويتي لها.

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نزاهة مكافحة الفساد غسيل الاموال الصندوق السيادى الماليزي الأمم المتحدة

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