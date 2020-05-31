مصطفى بكري يهدد مروجي شائعة إصابته بفيروس كورونا

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نفى الإعلامي مصطفى بكري ما راودته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا المستجد وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "بكري" مهددا كل من راود هذه الشائعات "اكاذيب الاخوان لا تتوقف، شائعاتهم تؤكد أنهم بلا أخلاق، أن يصل أحدهم ويطلق شائعة عن إصابتي بالكورونا فهذا دليل وضاعتهم".



وأضاف قائلا "سأتقدم غدا ببلاغ الي النيابه العامه ضد مروجي هذه الأخبار، وسيلقون العقاب الرادع، والخميس القادم سأكون علي الهواء مع عودة برنامجي حقائق واسرار علي صدي البلد".



يذكر أن الإعلامي مصطفى بكري يقدم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" في يومي الخميس والجمعة.

