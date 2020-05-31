Advertisements

مصطفى بكري يهدد مروجي شائعة إصابته بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 09:28 م
مي مرسي
نفى الإعلامي مصطفى بكري ما راودته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا المستجد وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "بكري" مهددا كل من راود هذه الشائعات "اكاذيب الاخوان لا تتوقف، شائعاتهم تؤكد أنهم بلا أخلاق، أن يصل أحدهم ويطلق شائعة عن إصابتي بالكورونا فهذا دليل وضاعتهم".

وأضاف قائلا "سأتقدم غدا ببلاغ الي النيابه العامه ضد مروجي هذه الأخبار، وسيلقون العقاب الرادع، والخميس القادم سأكون علي الهواء مع عودة برنامجي حقائق واسرار علي صدي البلد".

يذكر أن الإعلامي مصطفى بكري يقدم برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" في يومي الخميس والجمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري كورونا فيروس كورونا الفجر أخبارالفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ويوجه رسالة مهمة لـ"الطلاب"

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف عن حقيقة عودة رحلات الطيران أول أغسطس المقبل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ أقل من ساعتين

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ يوم

"طقس ناري".. كواليس ومفاجآت مدوية بشأن حالة طقس الاثنين.. وتحذيرات عاجلة من هذا الموعد

منذ ساعة

صالح جمعة لـ"الفجر الرياضي": فايلر أبلغني بروشتة العودة للفريق.. ولن ألعب في مصر إلا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في مجلس النواب

منذ حوالي 9 ساعات

أسامة كمال: إثيوبيا تمارس البلطجة على مصر فيما يتعلق بسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يكشف لأول مرة عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري مشيدًا بـ لميس الحديدي: "ست بـ 100 ألف راجل من الإخوان"

مصطفى بكري: "ترامب البلطجي الأول في العالم"

"حقائق وأسرار" يتصدر قائمة أفضل البرامج الأسبوعية في 2019

أستاذ طب وقائي: حالة الهلع الناتجة من فيروس كورونا غير مبررة

وزير الإعلام: امرأة هي من أدخلت كورونا لمصر ونقلته لـ65 مواطنًًًًًًًًًًًًًا

شريف دلاور: ما يجري حالياً نتاج الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. والحياة لن تتوقف بسبب هذه الأزمة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

08:28 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1536 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:07 م

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

03:19 م

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

04:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين