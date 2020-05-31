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فيديو يعرض لأول مرة عن حسن حسني بعد وفاته

الأحد 31/مايو/2020 - 09:26 م
حسن حسني
حسن حسني
أماني سلام
شارك الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي جمهوره مقطعا صوتيا للفنان الراحل حسن حسنى، لم ينشر له من قبل يتحدث فيه عن الشعب الإماراتي.

َونشر ربيع هنيدي، مقطع الفيديو للفنان حسن حسني، وذلك بالتزامن مع وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" إنستجرام ".


وعلق ربيع هنيدي على المقطع الصوتي قائلا: "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي ‏توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".

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