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فيديو يعرض لأول مرة عن حسن حسني بعد وفاته
الأحد 31/مايو/2020 - 09:26 م
أماني سلام
شارك الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي جمهوره مقطعا صوتيا للفنان الراحل حسن حسنى، لم ينشر له من قبل يتحدث فيه عن الشعب الإماراتي.
َونشر ربيع هنيدي، مقطع الفيديو للفنان حسن حسني، وذلك بالتزامن مع وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" إنستجرام ".
وعلق ربيع هنيدي على المقطع الصوتي قائلا: "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".
َونشر ربيع هنيدي، مقطع الفيديو للفنان حسن حسني، وذلك بالتزامن مع وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" إنستجرام ".
وعلق ربيع هنيدي على المقطع الصوتي قائلا: "وداعًا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم المصري حسن حسني، الذي توفى عن عمر 89 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة".
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وداعا لرصاصة حب استقرت في القلب .. وداعا للنجم #المصري #حسن_حسني الذي توفي عن عمر 89 عاما اثر أزمة قلبية مفاجئة.. رحل وبحوزتي مقابلة رائعة مسجلة صوتيا لم تظهر بعد كان شاهدا عليها المخرج #يونس_قطيفان .. ادعوا له بالرحمة .. انا لله وانا اليه راجعون. #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt #uae #abudhabi #الامارات #ابوظبي